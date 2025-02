Mudilased said pühapäeval suusad alla

Seitsmendat korda toimuvas karikasarjas on suusatamine alati olnud avaetapp. Korraldaja Tiiu Väli ütles, et ette on tulnud ka aastaid, kus lumenappuses on suusatamise asemel pidanud midagi muud tegema, näiteks orienteeruma. "Sel aastal meil seda hirmu polnud, sest lund jagus ning ilmataat kinkis pühapäevaks suisa imeliselt päikeselise ja karge ilma," kiitis ta.