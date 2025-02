Põhikooli huvijuht Merilin Sepp selgitas, et nende kooli jaoks on käimas kooliolümpia aasta ning iga klass loosis juba kooliaasta algul endale riigi, mida nad kevade lõpus toimuvatel mängudel esindavad. „Valitud riigi muusika järgi pidid klassid sel aastal looma ka liikumispeo tantsud,” täpsustas ta.

Liikumispeol astusid lavale pea kõik klassid, kusjuures õpilased, kes tantsusamme laval sooritada ei soovinud, on abis ettevõtmise korralduslikus pooles. „Kokku osaleb liikumispeol 520 õpilast,” sõnas Sepp. „Klassid esitavad oma tantse kooliastmete kaupa ning iga osa lõpus valib žürii välja oma lemmiku antud kooliastmest. Peo lõpus selgub ka publikulemmik,” ütles huvijuht. „Tantsude väljamõtlemise ja lavale seadmisega on aidanud nii lapsevanemad, kui ka noored ise. Mitmed põhikooli õpilased on tantsu loonud ka noorematele klassidele.”