Türi ettevõte jätkab kodust kaugel Eesti tutvustamist

„Kui maailma juhtivad toiduvaldkonna eksperdid tunnustavad meie toodet parima valmistoiduna, on see tugev argument meie toodete ja tehnoloogia kvaliteedi kohta. See auhind ei tulnud väga suure üllatusena, sest teadsime ka enne, et meie lähenemine ja tooted on maailma tipptase,“ kommenteeris Thormi asutaja ja tegevjuht Peeter Tava. „Küll aga on see tõestus, et taimne toit muutub aina atraktiivsemaks ka laiemale tarbijaskonnale. Kuna oleme oma tehnoloogia arenguga väga lähedal kohale, kus taimne „liha“ maksab vähem kui liha, siis oleme veendunud, et suur läbimurre ei ole enam väga kaugel,“ lisas Tava.