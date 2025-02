Maailmas ainulaadne päästerobot tegi tutvust Järvamaa maastikuga

Mullu sügisel, Järva-Jaani päästekomando renoveerimistööde lõpuüritusel esitleti seal maailmas ainulaadset tehnikavigurit.

„See on Milrem Roboticsi type 3 unmanned ground vehicle ehk UGV, teisisõnu mehitamata maastikusõiduk,” selgitas ka ise Milremis töötav Ivar Kärner nende vabatahtliku päästekomando uusima liikme kohta. „UGV on aastast 2016 ja algupäraselt tehtud jalaväe toetusmasinaks varustuse vedamisel.”

Päästekomandosse jõudnuna vahetas UGV militaarrohelise tooni pääste punavalge vastu. Kärner sõnas, et Päästeametiga neil läbirääkimisi veel ei ole olnud, kuid nende plaaniks on pakkuda päästjatele võimalust erilise eritehnika kasutamiseks. „ Hetkel on masin meil komandos kui pilootprojekt, kuid usume, et leiame ka selle robotkäru kasutamiseks piisavalt võimalusi.,” oli ta kindel. „Näiteks kui põleb mõni kütusemahuti, mida inimesed ei saa lähedalt kustutada, siis saame kasutada UGVd- lafett peale ja sõidame ohukoldesse. Inimene aga juhib masinat distantsilt.”

Kohaletulijatele tehti ka erilise robotsõiduki demo.