Grünthal nõuab asekantsleri suhtes distsiplinaaruurimist

Grünthali sõnul valetas Saar 11. veebruaril riigikogu sotsiaalkomisjonis, et töötuskindlustuse seaduse muutmisel on järgitud hea õigusloome ja normitehnika eeskirju. "Vaatamata sellele, et eelnevalt oli öelnud Töötukassa juhatuse esimees Meelis Paavel, et neid ei kaasatud, nad said juhuslikult teada, ja sama ütles ka Eesti Puuetega Inimeste Koja haridus- ja tööalase huvikaitse nõunik," ütles Grünthal.