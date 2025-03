2024. aasta kevadel avas Eesti Geoloogiateenistus maasoojusenergia katsejaama Tallinnas Tiskres, valmimas on katsejaam geoloogiateenistuse Arbavere uurimiskeskuses. Samuti on geoloogiateenistusel kavas uurida ka üle kogu Eesti levivate pudedates jääajasetetes leviva veekihi maasoojusenergia potentsiaali. selleks on algatatud projekt AVATAR. See hõlmab kvaternaarisetete maasoojusenergia potentsiaali analüüsimist ja piloteerimist erinevates Lõuna-Eesti piirkondades.