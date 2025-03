Riigikogulane: Eesti esimene leetrisurm on vaid aja küsimus

"Meie esimene leetrisurm on vaid aja küsimus, kui lapsevanemad kiiresti ei tegutse," kirjutab Joller sotsiaalmeedias. "Leetrid on "kanaarilind kaevanduses" – kõige esimene märk, et vaktsiinvälditavad haigused tulevad tagasi. Ja meil levib juba ka läkaköha. Neile, kes pole veel oma lapsi vaktsineerinud: me ootame teid. Me ei süüdista teid, kui olete langenud osavate manipulaatorite hirmujuttude ohvriks. Ärme oota esimese Eesti lapse surma. Vaktsiinid on turvaline alternatiiv pikaajalistele kannatustele ja surmale."