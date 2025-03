Vald hakkab võlglasi pitsitama

Türi vald osutab oma elanikele nii seadusest tulenevaid kui ka kohaliku omavalitsuse poolt pakutavaid teenuseid. Nende teenuste rahastamine toimub maksumaksjate panuse kaudu, mistõttu on oluline, et teenuste eest tasutaks õigeaegselt.

Vallavalitsus, mis korraldab valla asutuste raamatupidamist, on täheldanud, et teenuste eest tasumata jäänud summad on viimastel aastatel märkimisväärselt kasvanud. Kui varasematel aastatel oli võlgnevuste kogusumma 50 000–60 000 eurot, siis 2025. aasta veebruari lõpuks oli see juba 125 000 eurot.