Paide linna eelarve on pea 22 miljonit eurot

2025. aasta eelarves planeeritud kuludest suurima osa moodustavad personalikulud, s.o 10 783 605 eurot ehk 49% kogu eelarve mahust. Kuigi võrreldes 2024. aasta personalikulude kogusummaga 2025. aasta personalikulud vähenevad, siis võrreldes personalikulude osakaalu kogu eelarve mahust, on osakaal aasta-aastalt suurenenud (2025. aastal moodustavad personalikulud 49% eelarve mahust, 2024. aastal 44%). 2025. aasta personalikuludes on arvestatud töötasu alammäära tõus 8% ehk 66 euro võrra (820 eurolt 886 euroni).