Koeru kooli vilistlased asuvad tegudele

Vilistlaskogu üks eestvedajaid Hannes Linno ütles, et mõte vilistlaskogu kokku ajada, on ammune. Koolis eelmisel aastal toimunud maailmatalgutel sai talle selgeks, et tegelikult on päris paljudel kooli vilistlastel soov õpilasi toetada ning tahe koolielu huvitavamaks muuta. "Sageli jõuab alles pärast kooli kohale, mida kõike veel oleks teha võinud või kuidas koolielu ägedamaks muuta. Vilistlaskogu kaudu on nüüd võimalik kõiki neid asju teha ning praeguste õpilaste koolielu nii toredamaks muuta," rääkis ta.