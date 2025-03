RAHA EI KÜSITA Paide perepalatid ootavad sünnitajaid

Järvamaa haigla ämmaemandusjuht Keidy Anet Lavrikov ütles, et selline otsus sündis haigla siirast soovist, et üha rohkem sünnitajaid leiaks tee Järvamaa haigla sünnitusosakonda. "Perepalatite eest tasutav hind pole küll kunagi olnud ülemäära kõrge, kuid kindlasti võib see mõnele perele siiski niigi rohkem väljaminekuid nõudval ajal olla ülejõukäiv," sõnas ta.