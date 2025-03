Haigla nõukogu liige: maakonnahaiglat ei ole võimalik juhtida ilma kompromissideta

Eesti meditsiin on jõudnud sügavasse kriisi, mille keskmes on tööjõupuudus ja majanduslik ressursinappus. Oma meeskondade säilitamise ja arendamise eest peavad täna hoolitsema kõik Eestimaa haiglad ning ressursse peab kasutama optimaalselt. Just maakonnahaiglad on eriliselt suurte väljakutsete ees, sest me soovime säilitada oma tervishoiuteenuseid ja samas töökohti, et tagada inimestele toimetulek ja kvaliteetne arstiabi ning vältida ääremaastumist.