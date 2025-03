Uus alushariduse seadus mõjutab lastehoidude ja lasteaedade tööd

Kuuskler ja Põder on ühte meelt selles suhtes, et uus seadus aitab alushariduse kvaliteeti parandada. Eriti oluline on laste­hoidude viimine alusharidussüsteemi alla, mis tagab ühtlasema õppekava ja lapse arengu toetamise.



Kuuskler on veendunud, et PAIde lasteaed annab juba praegu head haridust ja uus seadus ei tähenda takistusi, mis võiksid arengut pidurdada. Põder lisab, et Järvapesa lasteaias on oluline lastevanemate ja teiste huvirühmade koostöö, et luua lastele püsivalt turvaline keskkond.



Kuuskler ja Põder ei näe seaduse rakendamisel suuri takistusi, kuid rõhutavad, et haridus- ja teadusministeeriumi suunised ja täpne teave on asutustele olulised. Et seadusemuudatused on töös olnud pikka aega ja selle sisu on vahepeal uuenenud, siis on selgitustöö võtmetähtsusega.



Haridus- ja teadusministeeriumi selgitusel ei muuda seadus üldjoontes alushariduse rahastust. Küll nähakse võimalust toetada riigieelarvest kohalikke omavalitsusi õpetajate täienduskoolituseks, eesti keele õppeks ja õppevara soetamiseks.



Lisaks saavad lastevanemad seaduse järgi tulumaksutagastust taotleda ka lastehoius käiva lapse eest.



Kokkuvõttes on uue alusharidusseaduse eesmärk parandada alushariduse kvaliteeti ja kättesaadavust, ühtlustades nõudeid ning luues kõigile lastele võrdsed võimalused head alusharidust omandada.