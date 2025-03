Töötukassa kommunikatsiooninõunik Lauri Kool andis teada, et kõige suurem oli töötute arv eelmise aasta veebruari viimasel päeval (29.02) – 55 794 ja kõige väiksem oktoobri esimesel päeval (01.10) – 46 498.

«Kuigi töötus aastases võrdluses vähenes, siis muret valmistab vabade töökohtade arv, mida on kaks aastat järjest vähemaks jäänud, vabade töökohtade arv on sel aastal vähenenud peaaegu kõikidel tegevusaladel, erandiks on haridus,» lausus ta.