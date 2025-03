Opositsioon tõstatab küsimuse vallavalitsuse hankemenetluse korrektsuse üle

Valimisliidu Tulevikuvald Türi liige ja opositsiooni esindaja Sten Perillus toob esile, et hankemenetlus on läbi viidud komisjoni poolt, mille volitused olid lõppenud, ning uut komisjoni pole moodustatud vastavalt 2025. aasta hankeplaanile ja kehtivale hankekorrale. Lisaks puudus komisjonis nõutud valdkonnajuht. „Selline olukord on vastuvõetamatu ja võib kaasa tuua juriidilisi tagajärgi. Meie eesmärk on tagada, et vallavalitsus tegutseks seaduse raamides ja et kõik hankemenetlused oleksid läbipaistvad ning õiguspärased,“ kommenteeris Perillus.