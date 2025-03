PILDID Järva valla esimese tudengistipendiumi pälvis noor eripedagoog

„Esmaspäeva lõunal sain kõne vallavanem Toomas Tammikult, kes teatas, et olen esimene Järva valla tudengistipendiumi saaja. Ütlen ausalt – kõne oli ootamatu ning rõõm kuuldu üle oli siiras. Ma hindan oma tööd kõrgelt, kuid mõnikord on tore, kui keegi teine ka tehtud tööd ja vaeva märkab. See oli selline tore üllatus, mis andis mulle kinnitust, et teen õiget asja. Emotsioonid lõid korra ikka pea peal kokku. Õnnest võttis isegi silma märjaks," rõõmustab Järva valla tudengistipendiumi esimene laureaat Diana Süld, kellel on sel neljapäeval, 13. märtsil sünnipäev.

Tallinna ülikoolis eripedagoogika magistrantuuris õppiv Diana paistab silma nii tööalaselt kui ka vaba aja tegemistega. Ta töötab Järvapesa lasteaias eripedagoogina alates 1. septembrist 2023 ehk Järvapesa lasteaia moodustamisest. Tema hoole all on tuge vajavad lapsed Ambla, Aravete ja Ahula majades. „Õpin ja arendan ennast ka selleks, et pakkuda Järva valla lastele lisatuge ja individuaalset lähenemist. Kuigi minu töö on pigem natuke negatiivse alatooniga, siis tegelikult on minu eesmärgiks ikka see, et meie oma lapsed saaksid vajaliku lisatoe. Lähtun alati oma töös laste heaolust," ütleb ta. Tema huvialade seast leiab showtantsu, rahvatantsu ja jõutreeningu. „Pole lihtne olla kolme lapse ema, üliõpilane, täiskohaga eripedagoog ja leida veel aega vabatahtlikuks tööks ning huvidega tegelemiseks. Logistika on mul minuti pealt paigas," lisab ta.

Osa 1500 € suurusest toetusest kulub jooksvateks kuludeks, mis kaasnevad iganädalaselt Tallinna ülikoolis käimisega ja laste huviharidusele. „Osa summast läheb ka meelerahufondi, et oleksin valmis ka ootamatusteks. Aga seekord luban ka endale midagi – usun, et olen selle välja teeninud," ütleb Diana. „Ma olen siiralt tänulik selle tunnustuse eest ja ka rahaline pool on suureks abiks."

Diana tööülesanneteks on õppe kohandamine, õpetajate ja vanemate nõustamine, lapse erispetsialisti poole suunamise algatamine. „Lapsed ootavad Dianat väga ja tervitavad alati rõõmuga. Diana on aktiivne meeskonna liige, hindab koostööd nii kolleegide kui lapsevanematega olles positiivse ja innovaatilise maailmavaatega ja eeskujuks teistele," ütleb Järvapesa lasteaia direktor Madli Põder. „Diana on oma erialal väga pühendunud ja professionaalne," lisab ta.

Järva valla esimesele tudengistipendiumile kandideeris viis inimest. Stipendiumi väljaandmise eesmärk on toetada Järva vallast Eesti või välisriigi kõrgkooli magistriõppesse õppima läinud üliõpilasi. Stipendiumi rahastatakse Järva valla eelarvest ja annetustest, millest moodustub stipendiumifond.

Stipendiumi määramisel hinnati erinevaid tahke. „Valikus oli palju tublisid inimesi ning otsuse langetamine oli keeruline. Komisjon hindas oma otsuse langetamisel, milline on kandidaadi panus Järva valda vabal ajal kui ka mida tehakse tööalaselt. Ühtlasi tänavuse stipendiaadi eriala omab laia ühiskondlikku mõõdet, mis on Järva vallale vajalik," ütleb Järva valla tudengistipendiumi taotluste läbivaatamise komisjoni esimees, Järva vallavanem Toomas Tammik. Komisjoni kuulusid ka abivallavanem Siim Umerov, hariduse peaspetsialist Piret Sapp, Järva vallavolikogu haridus- ja noorsootöökomisjoni esimees Getter klaas ja Järva valla noortevolikogu esimees Lilith Lilletai.