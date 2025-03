Esmalt müüdi 7953 eurose alghinnaga 11 362 m² suurust krunti Jõeääre tänaval. See on sihtotstarbeta maa, kus kinnistut varustavad kommunikatsioonid puuduvad. Kinnisasjale on juurdepääsu tagamiseks seatud teeservituut Allika tn 8 kinnisasjale.