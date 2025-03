Türi raamatukogu ujutati teisele ringile saadetavate raamatutega üle

Eesti rahvusraamatukogu hoiuraamatukogu vahetusteenuse juht Kadi Sarapuu ütles, et sellist raamatute hulka nad tõesti ei oodanud, kuid neil on hea meel, et teosed lõpetavad ühe oma eluringi nende käes, mitte kusagil prügimäel.