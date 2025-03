Ligi 4000 suurperet hakkavad apteegis soodushinda saama

Benu apteegi frantsiisijuht Rainer Kaseväli sõnul on suurperede toetamine eriti oluline ajal, mil igapäevakulud pidevalt kasvavad. "Kahtlemata on tervise- ja apteegitooted oluline osa pere eelarvest, sest aastaringselt on peredel spetsiifilised tervisevajadused. Sügisel ja talvel suureneb vajadus viiruste ennetamiseks ja leevendamiseks mõeldud toodete järele. Kevadel ja suvel tõusevad fookusesse allergiaravimid, päikesekaitsevahendid ning haavahooldustooted. Meil on väga hea meel, et saame Perekaardi programmiga liitumisel suurperesid soodustusega toetada,” rääkis ta.