Telefoninumber 1247 on vastanud ligi 1,2 miljonile kõnele

„1247 on kasvanud kiiresti koos ühiskonna vajadustega. Kui koroonakriisis soovisid inimesed selgeid juhiseid piirangute ja vaktsineerimise kohta ning Ukraina sõja algusega kerkisid esile julgeoleku ja sõjapõgenikega seotud küsimused, siis täna küsitakse üha enam keskkonnaalaseid küsimusi, uuritakse dokumentide taotlemise ja küberpettuste ning soovitakse infot ka teedel toimuva kohta. 1247 peegeldab väga selgelt ühiskonna muresid ja ootusi – see on koht, kuhu inimesed pöörduvad, kui nad tahavad kindlust, et saada õiget ja kontrollitud riigiinfot,“ ütles Häirekeskuse peadirektor Kätlin Alvela.