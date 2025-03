Järvamaa õpilaste kodu-uurimiskonverents kutsub osalema

Wittensteini tegevusmuuseumi teadusjuht Ründo Mülts selgitas, et Järvamaa kodu-uurimiskonverentsi eesmärk on Järvamaa kultuuri- ja loodusloo, mineviku ja oleviku jäädvustamine ning kodukoha ja kodu-uurimise järjepidevuse väärtustamine. „Osalema on oodatud Järvamaa koolide V-XII klassi õpilased,” sõnas ta. „Uurimistöid hindab SA Ajakeskus Wittenstein/Järvamaa muuseumi moodustatud komisjon.”