Praeguseks on julgeolekupoliitiline olukord võrreldes 1992. aastaga oluliselt muutunud. Pärast 24. veebruari 2022 teravdus arusaam, et Vene kodanike osalemine valimistes, vähemalt ajal, kui nende kodakondsusriik peab illegaalset agressioonisõda, pole vastuvõetav. Agressorriigi kodanikel ei tohiks Eestis olla valimisõigust, sellele on viidanud ka julgeolekuasutused oma raportites ja ekspertiisides.