Riho Rosberg: ajaloolised näidendid avardavad silmaringi

Riho on minust kaheksa aastat vanem ja seepärast on juhtunud nii, et olen paljuski käinud temaga sama rada, kuid tagapool. Esimene kokkupuude oli meil keskkoolis. Õppisime mõlemad Tallinna 20. keskkoolis, kus Riho ema oli kardetud ja austatud matemaatikaõpetaja. Siis sattusime mõlemad Tallinna pioneeride maja näiteringi. Riho oli muidugi vanemas trupis.