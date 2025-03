KETE kohviku omanik Martin Kleitsman ütles, et selline etendusega õhtusöök toimus neil esmakordselt ja esiti kartsid nad, et ehk on selline formaat inimestele võõras. "Aga ei. Kohad täitusid kiiresti ning see andis enesekindluse, et teeme õiget asja," sõnas ta.