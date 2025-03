Õpilasi ootab peagi PISA uuring

Harno rahvusvaheliste uuringute juht Gunda Tire ütles, et PISA uuring on palju enam kui lihtsalt riikide edetabel. "See annab väärtuslikku teavet mitte ainult õpilaste teadmistest ja oskustest, vaid ka nende õpiharjumustest, motivatsioonist ja tulevikuplaanidest. See on oluline tööriist, mis aitab mõista, kuhu meie haridus liigub ja milliseid otsuseid tuleb teha, et Eesti haridus püsiks maailma tipus,“ lausus ta.