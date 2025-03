„Kuigi võime arvata, et tänapäeval enam paljudel sularaha kodus ei leidu, korjasime kampaania raames inimeste kodudest kokku üle 340 000 mündi, koguväärtuses üle 80 000 euro. Lisaks müntide tasuta ringlusesse toomisele sai märkimisväärne osa klientidest esimest korda tuttavaks ka kogumishoiusega. On hea meel, et saime aktsiooniga motiveerida inimesi tuleviku kindlustamisega alustama, tehes esimesed sammud digitaalse kogumisega,” ütles SEB kogumise, investeerimise ja pensioni valdkonna juht Elisabet Visnapuu.