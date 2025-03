Vindr Baltic: tuuleparkide otsustusprotsessides on näha tõrkeid

Ettevõtte juht Marko Viiding sõnas, et nii kohalike omavalitsuste, sealsete elanike kui ka iga taastuvenergia arendaja huvi on, et planeerimismenetlus oleks läbipaistev, süsteemne ja baseeruks uuringutest ilmnevatele objektiivsetele andmetele.

"Täna toimub Põhja-Sakala vallas Unakvere tuulepargi ala piiride määratlemine, mille tarbeks on tehtud esmased uuringud. Neid on planeeritud tutvustada hiljemalt mais kohalikele. Kahetsusväärne on, et oleme alles nii varajases planeeringu etapis ja omavalitsuse volikogu on ootamatult ilma konkreetse objektiivse põhjendusteta eriplaneeringu menetluse lõpetamise algatanud. See võib viia protsessi venimiseni ning lükkab kaugemale Eesti energiasüsteemi ja -julgeoleku tugevdamist ja elektrihinna odavamaks muutumist," rääkis Viiding.