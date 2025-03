Töökoha leidmine muutub raskemaks

Tööturul on alanud aasta olnud tööotsijate seas erakordselt aktiivne. CV.ee tööportaali andmetel esitati 2025. aasta jaanuaris ja veebruaris 50 protsenti rohkem kandideerimisi kui mullu samal ajal. Muuhulgas tuleb välja, et 68,5 protsenti töötajatest on valmis tegema lisatööd, et suurendada oma sissetulekuid ja tagada igapäevaste kulude katmiseks vajalik rahaline stabiilsus.