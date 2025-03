Järvamaa mehed said oma nimele kurva rekordi

Meeste tervisekaotusest moodustab suurema osa suremuskaotus ehk enne eeldatava eluea lõppu toimunud surmad, samas kui naistel on ülekaalus haigustele ja vigastustele kaotatud eluaastad ehk haiguskaotus. Vaadeldes üksikuid haigusseisundeid aastatel 2017–2023, on peamised tervisekaotuse põhjustajad kõrgvererõhktõbi, südame isheemiatõbi ja aju verevarustuse häired (sh ajuinfarkt). Meeste tervisekaotuses on lisaks olulisel kohal maksatsirroos ning naistel liigesekulumus ehk osteoartriit.