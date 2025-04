Mis on energiakogukond?

Energiakogukond on võimalus, kus küla, vald või ühistu kasutab ja jagab taastuvenergiat oma vajadustest lähtuvalt. See on ka viis kulude vähendamiseks ja energiasõltumatuse suurendamiseks, selgitas Eesti Linnade ja Valdade Liidu keskkonnanõunik Reigo Lehtla.