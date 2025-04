Malevkond kaardistab võimalikke ATV sõdalasi

Tõnis Orumaa selgitas, et kokkusaamise korraldamises oli mitu põhjust. „Esiteks, kui me räägime ATVdest, siis meie inimestel on palju vahendeid, millega vajadusel riigikaitsesse panustada. Teiseks, et tegemist on tehnika- ja maastikusõiduhuvilistega, kes on omal algatusel end ja oma tehnikat raskel maastikul treeninud, siis Kaitseliidu jaoks on tegemist erioskustega inimestega, kes on juba teatud tasemele jõudnud,” rääkis ta.