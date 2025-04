Paide Linnameeskond loosib välja tasuta klassiekskursiooni

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar andis teada, et Sinilille teatejooksud on peagi algamas ning esimesena on juba sel laupäeval võistlustules 1. - 4. klasside võistkonnad. Järvamaa koolide esimese kooliastme klassid saavad end võistlusele kirja panna kuni reede õhtuni meiliaadressil saar.arto@gmail.com. "Kohapeal klasside kirjapanekut ei toimu," hoiatas ta.

Ühel etapil mahub võistlema maksimaalselt kümme klassi. "Nii, et kes ees, see jooksu," sõnas Saar. Ühes võistkonnas peavad osalema sama klassi lapsed. Erandiks on juhud kui klassis pole piisavalt lapsi, siis on võimalik teha võistkond mitme klassi peale.