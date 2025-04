Aravete alevikku on kerkimas uus kogukondlik mänguväljak, mille eestvedajaks on Kalvi Kirspuu koostöös MTÜ Aravete Jõujaamaga. Tegemist on kogukonnainitsiatiiviga, mille eesmärk on pakkuda kohalikele lastele turvalist ja avalikult kasutatavat mänguala piirkonda, kus seni korralikud mänguvõimalused puudusid.