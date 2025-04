Kas sinu mudilane jäi ka pildile Lasteaiapere lustis suurel laval

PAIde Lasteaia direktor Grisly Kuuskler ütles, et nende peo seekordne fookusteema oli Pipi Pikksukk- vahvamad hetked kõigile armsast raamatust. „Igas lapses ja ka täiskasvanus on peidus natukene Pipit, see osa meist, kes usub headusesse ning on alati täis optimismi, seiklushimu ja elurõõmu,” sõnas ta. „Meie folklooripeo eesmärk oli, et iga laps väärtustaks enda kodukohta ja perekonda. Ka Pipi sattus meie peo jooksul reisile võõrale maale, kuid sai aru, et kodus on ikka kõige parem.”