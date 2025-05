„Meie soov on luua Järvamaale uus traditsioon, mis väärtustab ettevõtjaid ja toob nad aasta lõpus ühise laua taha,“ ütleb Särkinen. „Oodatud on nii suured kui ka väiksemad ettevõtted ja sõpruskonnad – ka siis, kui laudkond ei täitu 12 inimesega. Sellistel puhkudel saab istuda ühises lauas koos teiste toredate inimestega, mis loob suurepärase võimaluse uute tutvuste ja kontaktide tekkeks.“ Särkineni sõnul ei pea ettevõtjad enam muretsema, kuidas korraldada oma meeskonnale sisukas ja meeldejääv jõuluõhtu. „Kõik on teie eest professionaalselt läbi mõeldud ja korraldatud – tulge lihtsalt kohale, võtke kolleegid kaasa ja nautige õhtut,“ pöördub Särkinen ettevõtjate poole.