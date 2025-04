Mäosse kerkivad rendilaopinnad

ExpoFerti OÜ juhatuse liige Dmitri Slepak sõnas, et maatükk asub logistiliselt heas kohas, on hea ligipääsuga ja Mäo bussiterminali vahetus läheduses. Krundile on toodud ka elekter. «Selle tõttu, samuti kui arvestada piirkonna detailplaneeringut ja laialdast arengupotentsiaali tulevikus, oleme otsustanud ehitada krundile kaks PVC-angaari suurusega 240 ja 500 ruutmeetrit pikaajaliseks rendiks kas laopindade või tootmispindade tarbeks,» selgitas ta.