Kokku vastas küsimustele 9713 inimest üle riigi ehk veidi üle saja inimese igast omavalitsusest. Sama uuringut on varem läbi viidud ka 2020. ja 2022. aastal.

Uuringu tulemused näitavad, et inimeste rahuolu oma kodukoha omavalitsuse pakutavate avalike teenuste ja elukeskkonnaga pole oluliselt muutunud, kuid mõju on avaldanud omavalitsuste kehvem finantsolukord, mis on tinginud teenuste ümberkorraldamisi.