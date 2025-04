Varem on tal ilmunud ka luulekogu "Nuiatud pai", millest on möödas juba kaks aastat. Uut raamatut ajendas välja andma tõsiasi, et luuletusi oli tal kogunenud jälle ühe ilusa raamatu jagu ja rohkemgi veel. "Raamat tuli mõnusalt sametine nii seest kui väljast. Sealt leiab lugeja sõnaseadmist elumängudest valguses ja varjus küpse naise pilgu läbi," lubas ta.