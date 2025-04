Kabala kultuuri ja spordi seltsi eestvedaja Heli Martin täpsustas, et kõigi nende aastate jooksul on mälumängu hingeks ja veduriks olnud Mati Roosmaa – mees, kelle pühendumus ja armastus teadmiste vastu on hoidnud seda ettevõtmist elus ja vägevana. "Tema õlul on olnud nii mängude ettevalmistus, küsimuste koostamine kui ka õhtute läbiviimine. Tänu temale on Kabala mälumängust saanud midagi ajatut ja ainulaadset," märkis Martin.