"2009. aastal tahtis Levadia mind palgata duubeltiimi peatreeneriks. Ütlesin toona küll ära, aga samas ütlesin, et ühel heal päeval ma tulen. Viktor Levada tuletas seda mulle hiljuti meelde, tal oli see hästi meeles. See oli ju üle 15 aasta tagasi! Aga selline see elu on!"