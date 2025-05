Võistlusreeglid näevad ette, et püügiviisina on lubatud õngitsemine ning püügil tohib kasutada korraga ühte ritva, varuritvade arv ei ole piiratud. Lubatud on lihtkäsiõnge ning rullõngega püük. Püük toimub loositud sektorites, sektorites on söötmine lubatud alles siis kui peakohtunik selleks loa annab.