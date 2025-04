Paide poolkaitsja Hendrik Ojamaa kommenteeris soccernetile, et meeskond ei alustanud mängu hästi, kuid esimese poolaja lõpus ja teise alguses suudeti initsiatiiv enda kätte haarata. "Kui meile see värav löödi, ei suutnud me leida enam võimalusi väravate löömiseks. Kalev võitles väga südikalt," ütles Ojamaa.