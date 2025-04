Järvamaale tööle tulnud noored seati aukohale

Järvamaa kogukonnafondi nõukogu esinaise Arnika Tegelmanni sõnul on fondi liikmetel väga hea meel kõigi stipendiaatide üle. "Rõõmustav on näha, et paljud tublid noored on leidnud nii töö kui elukoha Järvamaal. Tänu annetajatele saame märgata ja tunnustada noori spetsialiste erinevatest eluvaldkondadest," märkis ta.