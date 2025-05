Kooli juurde kerkis eriline aed

Õuesõppeklassi juurde püstitatud muusikaaed valmis projekti “Kaasava hariduse põhimõtete rakendamine Türi valla koolides” toel. Muusikaaias olevad pillid on soetatud eesmärgiga hariduslike erivajadusega (HEV) õppijate tõhusamaks kaasamiseks õue tegevustesse nii õuesõppe tundides kui ka õue vahetundidel. Kuna koolialal seni ühtegi õppevahendit ei olnud, oli igati loogiline panustada projekti raames just õues õppimise toetamiseks. Muusikaaias on marimba, vertikaalsed kellad, resonants-kõlatoru ja kaks trummikomplekti. Õppijad on uued võimalused õues väga hästi vastu võtnud, seda reetsid kooli fuajees väikesed mullased ja muruprügised jalajäljed. Seega muusikaaed täidab igati oma eesmärki.