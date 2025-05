SU NÄGU KÕLAB TUTTAVALT Andekad noored täitsid lava superstaaridega

Idee autor oli Paide gümnaasiumi abiturient Keitlin Jüristo, kes ütles, et tahtis koolis korraldada üritust, mis annaks võimaluse end näidata talendikatel, julgetel ja artistlikel noortel. "Meil on koolis palju sportlikke ettevõtmisi, kus noored saavad end näidata, kuid sellist loomingulisust ja loovust ergutavaid üritusi võiks olla rohkem. Just see mind tegudele ajendaski," selgitas ta.

Kuna Jüristo ise on noore lauljana palju artisti eluga kokku puutunud, tundis ta, et see on tema pärusmaa. "Su nägu kõlab tuttavalt" on tema hinnangul menukas telesaade, kus lauljad saavad pugeda kellegi teise sisse ja end temana esitleda. See formaat tundus olevat just sobiv, sest esinejad jäljendavad kedagi teist ning pealtvaatajad saavad hinnata, kui hästi seda teha suudetakse.