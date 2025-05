VAATA GALERIID Legendaarne võistlus meelitas lapsed ümber keskväljaku pedaalima

Paide Linnameeskonna kogukonnajuht Arto Saar ütles, et Paide Linnameeskond võttis ürituse enda korraldada, sest nende siiras soov on kaasata kogukonda igal võimalikul moel sportima ning spordile kaasa elama. "Mida varemas eas sellega algust teha, seda parem," sõnas ta. "Mudilaste rattasõit on kogu pere üritus ning just selline on ka Linnameeskonna spordifilosoofia - sportlik pere on lastele ja noorte spordi juurde jõudmise alus."