Tükike Paide teatrit jõuab uuesti lavale

Et Paide teatrit faktiliselt enam ei eksisteeri ega ole seda koosseisugi, mängitakse «Carmenit» teatri Must Kast alt. Teatri turundus- ja müügijuhi Krista Katteli­ sõnul on see üks kõige katsumusrohkemaid ja suurejoonelisimaid lavastusi, mis Musta Kasti repertuaaris kunagi olnud on.

«Juba mängupaiga poolest eristub see tavapärastest lavastustest, millest enamik on loodud black box’i tarvis, mis on olemuselt intiimne ja väike ning kus publik on lavale suhteliselt lähedal,» selgitas Kattel. ««Carmen» on aga loodud suurtele lavadele, nii et juba visuaalselt ning tehniliselt on kõike rohkem ja suuremalt. Ka näitlejaid on laval 11, mis meie kui väiketeatri repertuaari arvestades pole sugugi tavapärane».