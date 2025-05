Riigi tugiteenuste keskus andis teada, et perekeskuse loomist toetatakse 572 367 euroga, mis moodustab kogu eelarvest, mis on 953 945 eurot, 60 protsenti.

See oli ka maksimaalne toetuse määr. Linn on omalt poolt garanteerinud projekti omaosaluse, mis on 381 578 eurot.