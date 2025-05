Pea kolmveerand Järvamaa elanikest peab oma kulutusi lähiajal piirama

LHV investorkogukonna juhi Nelli Jansoni sõnul peegeldavad uuringu tulemused Järvamaal sarnaselt ülejäänud Eestile selgelt erinevate kohustuste hulka inimese elukaarel. “On ilmne, et näiteks 30-39-aastaste vanusegrupil on käsil aktiivne pereloomise periood, tasumist vajab kodulaen ja kanda tuleb hulk teisigi leibkonnaga seotud finantskohustusi. See tähendab suuremaid kulutusi ja säästlikumat suhtumist rahaasjadesse,” ütles Janson. Ta lisas, et kui tavapäraselt kulub suvel reisimisele ja meelelahutusele märkimisväärne summa, siis eriti lastega perede jaoks on need väga kulukad tegevused, mis võetakse tänases majandusolukorras kindlasti luubi alla.