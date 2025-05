Egert elab Järva-Jaanis ja käib Koeru keskkooli 9. klassis. Peagi on teda ees ootamas suur seiklus. Egert suundub vahetusaastale Saksamaale Bernburgi linna.

„Käimas on viimased koolitused ja ettevalmistused vahetusaastaks. Äsja sain rõõmusõnumi, et mulle on leitud vahetuspere, olen nendega kirjavahetuses ja nad tunduvad väga toredad," rõõmustas Egert.